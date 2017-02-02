Предвыборная агитация: число нарушений все меньше

Инга Яунскунга
 

Инга Яунскунга. Фото: Edijs Pālens / LETA

Латвийские партии более ответственно стали подходить к ограничениям предвыборной агитации, сказала в интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама» руководитель отдела финансового контроля за политическими организациями Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Инга Яунскунга.

И в этом году перед муниципальными выборами по заказу бюро проведут мониторинг деятельности политических партий, чтобы выявлять случаи скрытой агитации, рассказала она.

По ее словам, в течение последних лет число нарушений уменьшается и политики становятся более ответственными.

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Однако появление проблем возможно, и одна из них - деятельность политиков в социальных сетях, считает представитель KNAB. Если реклама политика в социальных сетях оплачена, надо указывать, что это агитация, отметила Яунскунга.

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