В пятницу будут объявлены выборы в самоуправления

В пятницу, 3 февраля, состоится заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на котором планируется объявить проведение 3 июня выборов дум городов республиканского значения и краев, сообщила агентству ЛЕТА руководитель информационного отдела ЦИК Кристине Берзиня.
По закону, ЦИК должна объявить выборы самоуправлений не позднее чем за три месяца до запланированного дня выборов.
Несмотря на то, что день выборов - первая суббота июня - установлен законом, объявление выборов необходимо потому, что число избираемых депутатов думы конкретного самоуправления устанавливается в соответствии с числом жителей этого самоуправления, зарегистрированных на день объявления выборов в Регистре жителей.
На выборах самоуправлений каждое самоуправление является одним избирательным округом, и 3 июня выборы будут проводиться в 119 избирательных округах: девяти городах республиканского значения и 110 краях. В думы местных самоуправлений избираются в зависимости от числа жителей 9, 13, 15, 17 или 19 депутатов, в Рижскую думу - 60 депутатов.
Заседание ЦИК на ул. Смилшу, 4 начнется в 11.00 и будет открыто для журналистов.Еще по этой теме