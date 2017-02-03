ЦИК официально объявила выборы в самоуправления

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня официально объявила выборы в думы республиканских городов и краев, которые состоятся 3 июня.

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День выборов - первая суббота июня - установлен в законе, но объявлять выборы необходимо, так как в соответствии с числом жителей в самоуправлении на дату объявления выборов устанавливается количество избираемых депутатов.

3 июня выборы пройдут в 119 избирательных округах - девяти городах и 100 краях. В самоуправлениях в зависимости от количества жителей избирается 9, 13, 15, 17 или 9 депутатов, в Рижской думе - 60 депутатов.

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