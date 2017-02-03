Политолог: Самая большая борьба за власть развернется в Риге

Самая активная предвыборная агитация перед предстоящими в этом году выборами самоуправлений ожидается в Риге, Вентспилсе и Юрмале, считает политолог Янис Икстенс.

Официально период предвыборной агитации начинается завтра, 4 февраля. Как сказал Икстенс агентству ЛETA, уже сейчас видна политическая реклама, а в Резекне, например, предпринят «ход» с бесплатным общественным транспортом, однозначно являющийся частью предвыборной кампании.

На вопрос, как в этом году могла бы выглядеть предвыборная агитация, Икстенс ответил, что она не будет сильно отличаться от проводившейся в 2013 году, когда в крупных самоуправлениях ее кульминация пришлась на период примерно за две недели до выборов. В маленьких самоуправлениях таких кульминаций ожидать не следует, считает он.

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Самая большая борьба за власть развернется в Риге, прогнозирует политолог.

В столице имеются крупные финансовые ресурсы, и заявили о себе ряд колоритных кандидатов, отметил он.

Достаточно интересным предвыборный период обещает быть также в Вентспилсе и Юрмале. В Вентспилсе образовался довольно сплоченный блок против нынешнего мэра города Айвара Лембергса, а Юрмала традиционно политически расколота, отметил Икстенс.

Выборы самоуправлений состоятся 3 июня 2017 года.

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