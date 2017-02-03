Политолог: Самая большая борьба за власть развернется в Риге

Янис Икстенс
 

Янис Икстенс. Фото: Zilgma Kukle / LETA

Самая активная предвыборная агитация перед предстоящими в этом году выборами самоуправлений ожидается в Риге, Вентспилсе и Юрмале, считает политолог Янис Икстенс.

Официально период предвыборной агитации начинается завтра, 4 февраля. Как сказал Икстенс агентству ЛETA, уже сейчас видна политическая реклама, а в Резекне, например, предпринят «ход» с бесплатным общественным транспортом, однозначно являющийся частью предвыборной кампании.

На вопрос, как в этом году могла бы выглядеть предвыборная агитация, Икстенс ответил, что она не будет сильно отличаться от проводившейся в 2013 году, когда в крупных самоуправлениях ее кульминация пришлась на период примерно за две недели до выборов. В маленьких самоуправлениях таких кульминаций ожидать не следует, считает он.

Реклама

Самая большая борьба за власть развернется в Риге, прогнозирует политолог.

В столице имеются крупные финансовые ресурсы, и заявили о себе ряд колоритных кандидатов, отметил он.

Достаточно интересным предвыборный период обещает быть также в Вентспилсе и Юрмале. В Вентспилсе образовался довольно сплоченный блок против нынешнего мэра города Айвара Лембергса, а Юрмала традиционно политически расколота, отметил Икстенс.

Выборы самоуправлений состоятся 3 июня 2017 года.

Еще по этой теме
Политолог: Ушаков не успеет «спасти» рижские улицы к выборам

Политолог: Ушаков не успеет «спасти» рижские улицы к выборам

Предвыборная агитация: число нарушений все меньше

Предвыборная агитация: число нарушений все меньше

ЦИК официально объявила выборы в самоуправления

ЦИК официально объявила выборы в самоуправления


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 288000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 183000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 37000 EUR

reklama.vesti.lv

3 причины никогда не пользоваться смартфоном перед сном Wo&Men

3 причины никогда не пользоваться смартфоном перед сном

Проверка Конгресса США выявила трещины в ракетах Falcon 9 Hi-Tech

Проверка Конгресса США выявила трещины в ракетах Falcon 9

Что с женщиной? 47-летняя Эвелина Бледанс выглядит все эротичнее Wo&Men

Что с женщиной? 47-летняя Эвелина Бледанс выглядит все эротичнее

Стали известны имена наставников шоу «Голос. Дети» Showbiz

Стали известны имена наставников шоу «Голос. Дети»

В России открылась вакансия «туриста-экстремала» за 3800 евро Hi-Tech

В России открылась вакансия «туриста-экстремала» за 3800 евро

Выборы

TVNET спрашивает

За последние полгода уезжал ли кто-то из ваших близких на ПМЖ в другую страну? 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
EKSPORTA MENEDŽERIS
EKSPORTA MENEDŽERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 