Новый посол России в Латвии настроен на улучшение отношений двух стран

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

Новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов, сегодня встретившийся с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, настроен на улучшение отношений между двумя странами. Об этом он сказал в пятницу телепередаче «Новости LNT».

Во время моего первого визита к министру я сказал ему, что если в тот день, когда я нанесу ему прощальный визит перед тем как вернуться в Москву, мы сможем сойтись во мнении о том, что наши отношения стали хоть на толику лучше, я смогу считать свою задачу выполненной, сказал посол.

Как сообщалось,

Лукьянов будет аккредитован в качестве посла в Латвии 7 февраля.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сегодня во время первой встречи с Лукьяновым выразил опасения по поводу ситуации на востоке Украины и призвал Россию к последовательному выполнению минских соглашений.

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Как сообщили агентству ЛЕТА в МИД, во время встречи Ринкевич отметил, что Россия - сосед Латвии, и хотя по ряду принципиальных вопросов у стран имеются расхождения, они готовы к сотрудничеству в тех сферах, которые способствуют практическому и отраслевому сотрудничеству, особенно в транспортной отрасли, области культуры, вопросах демаркации границы, нелегальной миграции и борьбы с организованной преступностью.

В мае планируется провести в Латвии очередное заседание латвийско-российской межправительственной комиссии. «Мы удовлетворены предыдущим трансграничным сотрудничеством Латвии и России», - сказал Ринкевич.

Стороны сошлись во мнении о необходимости продолжать работу над планом сотрудничества латвийского и российского МИД на следующий период.

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