Кучинскис: страны ЕС должны быть едины в отношении Великобритании и США

Премьер-министр Марис Кучинскис
 

Премьер-министр Марис Кучинскис. Фото: Ieva Lūka/LETA

Страны ЕС должны быть едины как в переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза, так и в отношениях с США, заявил на неформальном саммите Совета ЕС в Мальте премьер-министр Марис Кучинскис.

Еще по этой теме

Одним из вопросов, которые лидеры ЕС обсуждали на саммите 3 февраля, было будущее ЕС после выхода Великобритании. Обсуждались и дальнейшие отношения с США, сообщил пресс-секретарь Кучинскиса Андрей Вайварс.

«Мы очень внимательно наблюдаем за процессами, которые идут в США после того, как президентом стал Дональд Трамп. Ясно, что нам надо искать точки соприкосновения, сферы, в которых сотрудничество может проходить в интересах как ЕС, так и США», - сказал Кучинскис.

Реклама

В интересы Латвии входит сотрудничество с США в сфере безопасности в рамках НАТО, но в то же время ясно, что европейские страны должны выполнять все свои обязательства перед НАТО, сказал премьер. Латвия обязалась выделить на оборону 2% от ВВП начиная с 2018 года, напомнил Кучинскис.

Он выразил удовлетворение тем, что решение британских избирателей о выходе страны из ЕС не раскололо, а сблизило остальные страны, и нет речи о том, что какая-то страна или группа стран может по отдельности вести переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Великобританией. Латвия продолжает настаивать на соблюдении прав своих граждан, живущих и работающих в Великобритании, добавил Кучинскис.

Еще по этой теме
Кучинскис: Латвия - за тесную модель сотрудничества Великобритании и ЕС

Кучинскис: Латвия - за тесную модель сотрудничества Великобритании и ЕС

Кучинскис: налоговая политика будет приближаться к центральноевропейской модели

Кучинскис: налоговая политика будет приближаться к центральноевропейской модели

Кучинскис назвал Латвию одной из лучших стран для развития бизнеса

Кучинскис назвал Латвию одной из лучших стран для развития бизнеса


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 249000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR

reklama.vesti.lv

В МГУ разработали материал для самолетов будущего Hi-Tech

В МГУ разработали материал для самолетов будущего

«Съедобные» сумки голландского дизайнера поражают воображение! Wo&Men

«Съедобные» сумки голландского дизайнера поражают воображение!

Стали известны имена наставников шоу «Голос. Дети» Showbiz

Стали известны имена наставников шоу «Голос. Дети»

Это семейное: впервые в истории мать и сын вместе сменили пол Wo&Men

Это семейное: впервые в истории мать и сын вместе сменили пол

Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор Showbiz

Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор

TVNET спрашивает

Приходилось ли Вам сталкиваться с халатностью и равнодушием медработников? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
JURISTU/-I
JURISTU/-I
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 