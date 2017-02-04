Кучинскис: страны ЕС должны быть едины в отношении Великобритании и США

Страны ЕС должны быть едины как в переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза, так и в отношениях с США, заявил на неформальном саммите Совета ЕС в Мальте премьер-министр Марис Кучинскис.

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Одним из вопросов, которые лидеры ЕС обсуждали на саммите 3 февраля, было будущее ЕС после выхода Великобритании. Обсуждались и дальнейшие отношения с США, сообщил пресс-секретарь Кучинскиса Андрей Вайварс.

«Мы очень внимательно наблюдаем за процессами, которые идут в США после того, как президентом стал Дональд Трамп. Ясно, что нам надо искать точки соприкосновения, сферы, в которых сотрудничество может проходить в интересах как ЕС, так и США», - сказал Кучинскис.

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В интересы Латвии входит сотрудничество с США в сфере безопасности в рамках НАТО, но в то же время ясно, что европейские страны должны выполнять все свои обязательства перед НАТО, сказал премьер. Латвия обязалась выделить на оборону 2% от ВВП начиная с 2018 года, напомнил Кучинскис.

Он выразил удовлетворение тем, что решение британских избирателей о выходе страны из ЕС не раскололо, а сблизило остальные страны, и нет речи о том, что какая-то страна или группа стран может по отдельности вести переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Великобританией. Латвия продолжает настаивать на соблюдении прав своих граждан, живущих и работающих в Великобритании, добавил Кучинскис.

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