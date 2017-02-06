Коалиционные партии договорились о дальнейшем бойкоте «Согласия»

Арманд Краузе в центре (СЗК)
 

Арманд Краузе в центре (СЗК). Фото: Evija Trifanova/LETA

Сегодня «Союз зеленых и крестьян», «Единство» и «Национальное Объединение» подпишут меморандум о сотрудничестве на выборах в Рижскую думу. Документ предусматривает согласование и координацию действий этих партий в предвыборное время. Подписывая меморандум, партии обязываются не вступать после выборов в коалицию с объединениями «Согласие» и «Честь служить Риге», сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Подробнее о значении документа радиостанции рассказал председатель «Союза зеленых и крестьян» Арманд Краузе.

«В предвыборное время мы будем координировать свои действия, чтобы какая-то партия не шла вразрез нашим общим целям, уже установленным в декларации правительства. Например, цены на билеты в общественном транспорте: одна партия, допустим, скажет, что снизит цены, а другая — нет. Мы обсуждаем это, и либо приходим к соглашению, либо нет», — пояснил политик.

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В свою очередь социолог Арнис Кактиньш выразил мнение, что у трех партий мало шансов на успех в предстоящих выборах в самоуправления.

«Если посмотреть на их результаты на последних муниципальных выборах, видно, что ни одна из этих партий не может похвастаться очень большой популярностью. Считать, что что-то очень серьезно поменялось за последние три с половиной года, оснований нет. Тем более, что этим партиям нечем гордиться и на прошедших парламентских выборах. Так что я сомневаюсь, что эти три партии могут победить на выборах в Рижскую думу», — заключил социолог.

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