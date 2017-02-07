Политтехнолог: партии даже не потрудились найти ярких лидеров против Ушакова

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Коалиционные партии создают пораженческое впечатление еще даже до начала муниципальных выборов в Риге. Ни одно из объединений не смогло выдвинуть на пост мэра столицы ни одного по-настоящему яркого кандидата, способного поколебать кресло нынешнего градоначальника, заявил в программе Латвийского радио 4 «День за днем» политтехнолог и основатель рекламного агентства Mooz Эрик Стендзениекс.

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По мнению специалиста, устроить политический переворот в Рижской думе сегодня практически невозможно. Это, вероятно, понимают и крупные партии, застрявшие в думской оппозиции.

«Мне очень трудно представить, как можно свалить власть в Риге. У меня есть ощущение, что крупные партии даже особо не стараются. Они даже не напряглись, чтобы противопоставить [мэру Риги Нилу] Ушакову ярких лидеров. Я думаю, они уже заранее отмазываются, потому что понимают, что 51% им не светит. [...] «Единство» поставило неизвестного человека с неизвестной программой. Кроме «мы против Ушакова» у них других аргументов нету», — считает политтехнолог.

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Стендзениекс добавил, что сместить нынешнюю городскую власть можно будет только путем громких задержаний.

«У меня есть вопрос к KNAB. А что случилось, одно время были большие и яркие шоу — микроавтобусы ездили с мигалкими, люди с носками на головах проводили задержания. В предвыборное время — особенно. Это как-то планируется?

[...] Я думаю, что эти выборы мало что поменяют. За эти четыре года сделано довольно много вещей — велодорожки, скамейки, освено много еврофондов и люди видят результат. Надо наломать очень много дров, чтобы проиграть. Например, если тебя увезут в наручниках и посадят в тюрьму, то ты, конечно, не сможешь выиграть выборы», — заключил специалист.

Добавим, что оценки шансов сохранения нынешним руководством власти в Риге разнятся. Так, ранее в интервью Латвийскому радио 4 политолог Филипп Раевский заявил, что считает вполне вероятным проигрыш Нила Ушакова на предстоящих муниципальных выборах. Причина — плачевная ситуация со столичными дорогами.

Выборы в самоуправления, напомним, состоятся 3 июня 2017 года.

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