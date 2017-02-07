Вейонис: у Латвии и России есть возможности для расширения сотрудничества

Valsts prezidents Raimonds Vējonis (no labās) un Krievijas vēstnieks Latvijā Jevgeņijs Lukjanovs akreditācijas vizītes laikā Rīgas pilī
 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis (no labās) un Krievijas vēstnieks Latvijā Jevgeņijs Lukjanovs akreditācijas vizītes laikā Rīgas pilī. Фото: Ieva Makare/LETA

Несмотря на различные позиции по важным вопросам международной политики, у Латвии и России есть возможности для расширения практического отраслевого сотрудничества. Об этом заявил во время аккредитационного визита посла России в Латвии Евгения Лукьянова президент Раймонд Вейонис.

Как сообщили в президентской пресс-службе, Вейонис отметил, что Латвия и Россия являются соседями, поэтому для обеих стран взаимовыгодно развивать сотрудничество в культуре, торговле, транспорте, борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

В то же время

Вейонис выразил озабоченность по поводу эскалации ситуации на востоке Украины и призвал Россию выполнять минские соглашения.

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Президент и посол во время встречи согласились, что в следующем году необходимо актуализировать работу латвийско-российской межправительственной комиссии. Латвия обязалась в первом полугодии 2017 года организовать ее заседание.

Также Вейонис и Лукьянов положительно оценили работу комиссии по демаркации латвийско-российской границы, которая в прошлом году завершила процесс практической демаркации.

Евгений Лукьянов сменил на посту посла России в Латвии Александра Вешнякова, который занимал эту должность с 2008 года.

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