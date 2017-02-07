Вейонис: у Латвии и России есть возможности для расширения сотрудничества

Несмотря на различные позиции по важным вопросам международной политики, у Латвии и России есть возможности для расширения практического отраслевого сотрудничества. Об этом заявил во время аккредитационного визита посла России в Латвии Евгения Лукьянова президент Раймонд Вейонис.

Как сообщили в президентской пресс-службе, Вейонис отметил, что Латвия и Россия являются соседями, поэтому для обеих стран взаимовыгодно развивать сотрудничество в культуре, торговле, транспорте, борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

В то же время

Вейонис выразил озабоченность по поводу эскалации ситуации на востоке Украины и призвал Россию выполнять минские соглашения.

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Президент и посол во время встречи согласились, что в следующем году необходимо актуализировать работу латвийско-российской межправительственной комиссии. Латвия обязалась в первом полугодии 2017 года организовать ее заседание.

Также Вейонис и Лукьянов положительно оценили работу комиссии по демаркации латвийско-российской границы, которая в прошлом году завершила процесс практической демаркации.

Евгений Лукьянов сменил на посту посла России в Латвии Александра Вешнякова, который занимал эту должность с 2008 года.

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