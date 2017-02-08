В здании Сейма обсуждать секретные вопросы небезопасно

Начат уголовный процесс о несоблюдении требований безопасности в Сейме, информировал сегодня депутатов парламентской комиссии по национальной безопасности генеральный прокурор Эрик Калнмейерс. Об этом сообщила агентству ЛЕТА руководитель комиссии Солвита Аболтиня.

Уголовный процесс начат в связи с тем, что в новом здании парламента на улице Екаба, 6/8 помещения комиссии по национальной безопасности нельзя аккредитовать, потому что

в них невозможно обеспечить защиту государственной тайны.

В связи с этим комиссия обратилась в правоохранительные органы, сообщила Аболтиня.

За расследование дела отвечает Полиция безопасности (ПБ), а уголовный процесс начат по ст. 319 Уголовного закона - бездействие государственных должностных лиц. Обвинения по процессу пока никому не предъявлены.

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Комиссия удовлетворена быстрой реакцией правоохранительных органов по этому вопросу, добавил руководитель комиссии.

Как сообщалось, ранее с заявлением по этому вопросу в ПБ и Бюро по защите Сатверсме (БЗС) обратилась также председатель Сейма Инара Мурниеце.

Передача «Ничего личного» на телеканале TV3 сообщила, что причиной подачи заявления стало то, что

помещения для секретных совещаний комиссии по национальной безопасности в новом здании Сейма реконструировали строители без сертификата индустриальной безопасности.

В соответствии с правилами Кабинета министров такой сертификат подтверждает способность предприятий при выполнении государственных заказов обеспечить защиту секретной информации. Решение о выдаче сертификатов принимает директор БЗС.

«Ничего личного» сообщила, что заседания комиссии по национальной безопасности планировалось проводить на цокольном этаже нового здания, однако после выявленных нарушений ясно, что теперь здесь обсуждать секретные вопросы категорически запрещено.

Сейм приобрел новое здание на ул. Екаба, 6/8 за 2,5 млн евро и вложил еще 5 млн евро в его реконструкцию.

Проект разработало бюро «Arhis Arhitekti», работы проводили строительная компания «Velve» и субподрядчик «Re&Re», электропроводку прокладывала компания «Moduls», за механические системы отвечало предприятие «Lafivents», за остекление - «Alumax group».

«Ничего личного» выяснила, что у четырех из шести участвовавших в реконструкции зданий предприятий - архитектурного бюро, строительной компании, «Moduls» и «Alumax group» - не было выданного БЗС сертификата, который подтверждал бы способность предприятий обеспечить защиту особо секретной и секретной информации.

Это также означает, что такое требование не было включено в положение о конкурсе на реконструкцию здания.

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