Ивета Григуле вышла из Латвийского крестьянского союза

Депутат Европарламента Ивета Григуле приняла решение выйти из Латвийского крестьянского союза.
- Григуле исключать из партии не собираются 19 декабря 2016 г.
- Мамыкин и Григуле утверждают, что их родственники трудились в ЕП бесплатно 9 декабря 2016 г.
- Бороться с депутатом Григуле сложно 30 ноября 2016 г.
- Кучинскис: руководство партии готово поддержать исключение Григуле 29 ноября 2016 г.
«Написала заявление о выходе из рядов партии», - заявила она.
Более подробную информацию Григуле сообщить отказалась, пообещав прокомментировать свое решение в пятницу.
Ранее Григуле заявляла, что возможность выхода из партии, что предложил руководитель политического объединения Аугустс Бригманис, не рассматривает.
Григуле утверждала, что говорила с Бригманисом, который спрашивал, не тяжело ли ей, и не было бы лучше выйти из партии и жить спокойнее. Однако, как тогда выразилась депутат, она не чувствовала себя уставшей и такую возможность не рассматривает.
«У меня еще есть силы защищать вещи, важные избирателям и жителям Латвии», - отметила она.
Она отметила, что поняла, что вступила на путь, который многим мешает. «Но я с этого пути не сойду, это только дает мне мотивацию и еще большую внутреннюю силу».Еще по этой теме