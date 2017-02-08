Ивета Григуле вышла из Латвийского крестьянского союза

Ивета Григуле
 

Ивета Григуле. Фото: Ieva Lūka / LETA

 

Депутат Европарламента Ивета Григуле приняла решение выйти из Латвийского крестьянского союза.

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«Написала заявление о выходе из рядов партии», - заявила она.

Более подробную информацию Григуле сообщить отказалась, пообещав прокомментировать свое решение в пятницу.

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Ранее Григуле заявляла, что возможность выхода из партии, что предложил руководитель политического объединения Аугустс Бригманис, не рассматривает.

Григуле утверждала, что говорила с Бригманисом, который спрашивал, не тяжело ли ей, и не было бы лучше выйти из партии и жить спокойнее. Однако, как тогда выразилась депутат, она не чувствовала себя уставшей и такую возможность не рассматривает.

«У меня еще есть силы защищать вещи, важные избирателям и жителям Латвии», - отметила она.

Она отметила, что поняла, что вступила на путь, который многим мешает. «Но я с этого пути не сойду, это только дает мне мотивацию и еще большую внутреннюю силу».

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