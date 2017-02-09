Краузе: СЗК может улучшить экономическую ситуацию в Риге

Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) может улучшить экономическое положение Риги, развивая отношения столицы с правительством, заявил в интервью агентству ЛЕТА кандидат СЗК на должность мэра Риги Арманд Краузе.

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Он считает, что, если к власти придет СЗК, Латвия может получать и больше денег из фондов ЕС.

«Я хотел бы развеять опасения, что, придя к власти, мы отменим какие-то из существующих льгот для отдельных социальных групп. Значительная часть льгот и пособий, которые сейчас платятся, введена еще в 2000 году», -сказал Краузе.

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Среди приоритетов СЗК в столице - упорядочение управления домами, так как услуги муниципального домоуправления слишком дороги, и люди не могут узнать цены на отдельные услуги.

По словам Краузе, система должна стать совершенно прозрачной.

Второй приоритет СЗК - общественный транспорт, который также очень дорог. В Риге очень дорогие автостоянки, дороже, чем в Стокгольме и Лондоне, отметил Краузе, а система «park&ride» не работает.

Третий приоритет СЗК - это образование. В 2016 году, по словам Краузе, Рижская дума сократила поддержку образованию, по-прежнему не хватает мест в детских садах.

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