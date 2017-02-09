«Правительство Кучинкиса как лодка в бурном море без хорошего капитана»

Ингуна Судраба
 

Ингуна Судраба. Фото: Ieva Čīka / LETA

Правительство Мариса Кучинскиса как лодка в бурном море без хорошей команды и капитана, заявила лидер партии «No sirds Latvijai» Ингуна Судраба, оценивая первый год работы правительства.

С ее точки зрения, самым ярким примером беспомощности и слабости Кабинета министров было принятие бюджета текущего года.

По мнению Судрабы, новая модель налоговой политики разрабатывается с мыслью только о дополнительных доходах, а не о том, какую предпринимательскую среду нужно создавать в Латвии.

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NSL в контексте налоговой политики будет настаивать на уменьшении социального неравенства и налогов для малого бизнеса.

Говоря о минимальных социальных взносах, Судраба высказалась, что силой никого платить не заставишь, но вариантов решения проблемы социального обеспечения не предложила.



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