Мурниеце вместо российского посла встретится с украинским

Инара Мурниеце
 

Инара Мурниеце. Фото: Evija Trifanova / LETA

На следующей неделе с ознакомительным визитом в Сейме побывает новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов, который встретится с заместителем председателя Сейма Гундаром Даудзе, а у спикера Инара Мурниеце (ВЛ-ТБ/ДННЛ) в этот день запланирована другая встреча - с украинским дипломатом.

Иностранные послы, начиная работу в Латвии, как правило, совершают ознакомительные визиты к высшим должностным лицам государства. Так, Лукьянов уже встретился с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем и был с аккредитационным визитом у президента Раймонда Вейониса.

Теперь 14 февраля его примет Даудзе, а Мурниеце с Лукьяновым не встретится, так как у нее в этот день назначена встреча с послом Украины Евгением Перебийнисом.

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Как пояснила пресс-секретарь Мурниеце Даце Балоде,

встреча с Перебийнисом была запланирована у спикера давно, к тому же это его последний визит, так как посол заканчивает работу в Латвии.

По словам Балоде, порядок таков, что с послами в зависимости от графика работы встречается один из членов президиума Сейма. Регламент Сейма также предусматривает, что председатель и его заместители делят между собой работу.

С предыдущим послом России Александром Вешняковым, когда он вступал в должность в 2008 году, встречался тогдашний спикер Сейма Даудзе. В 2010 году с ним встречалась сменившая Даудзе Солвита Аболтиня.

Мурниеце в 2014 году заявила в интервью, что не может представить ситуацию, в которой она бы встретилась с российским послом, так как считает Россию государством-агрессором.


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