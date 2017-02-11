Правительству Кучинскиса исполнился год

Сегодня кабинету министров, который возглавляет премьер-министр Марис Кучинскис исполнился год. О проделанной за это время работе премьер отчитается на заседании правительства во вторник, 14 февраля.

Сейм утвердил правительство Кучинскиса 11 февраля 2016 года.

Чтобы оценить проделанную за год работу, с начала января Кучинскис встречается с министрами и обсуждает выполнение плана действий правительства.

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Во вторник, 14 февраля, глава Кабинета министров отчитается о работе правительства и выполнении плана действий, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь премьер-министра Андрейс Вайварс. Кучинских доложит о том, что сделано и о том, что не сделално, добавил Вайварс.

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