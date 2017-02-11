Балдзенс: в работе правительства есть серьезные недостатки

Эгил Балдзенс
 

Эгил Балдзенс. Фото: LETA/Zane Bitere

Правительство Мариса Кучинскиса более открыто, чем предыдущее, однако в его работе есть серьезные недостатки, особенно в процессе формирования бюджета, сказал руководитель Латвийского союза свободных профсоюзов (ЛССП) Эгил Балдзенс, комментируя первый год работы кабинета Кучинскиса.

В целом у ЛССП как социального партнера правительства с Кучинскисом и Кабинетом министров сложилось хорошее сотрудничество, однако существуют и нерешенные проблемы, появившиеся в процессе формирования бюджета, сказал Балдзенс.

Правительству в первый год работы удалось найти дополнительное финансирование для системы внутренних дел, а также решить вопрос со сверхурочными часами работы, пояснил глава ЛССП.

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Положительно Балдзенс оценивает и повышение зарплат работникам прокуратуры, выделив на эти цели 4,5 млн евро.

Вместе с тем он упомянул о «пропавших» в ходе реформы зарплат учителей 1,7 млн евро, которые в результате дошли до людей, но для этого пришлось поднять этот вопрос.

Также Балдзенс считает, что

повышения минимальной зарплаты на 10 евро недостаточно, кроме того, это повышение надо было увязать с повышением необлагаемого минимума.

Зарплаты врачей тоже, фактически, были повышены за счет увеличения минимальной зарплаты, считает он. Профсоюз предлагал направить на выплату окладов медикам 10 млн евро, но этого не сделали, при этом распределив 20 млн евро на так называемые депутатские квоты.

В целом правительство Мариса Кучинскиса Балдзенс назвал более открытым, чем предыдущее, однако в его работе есть серьезные недостатки, считает глава ЛССП.



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