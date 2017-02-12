Политолог: Только не с «Согласием»! Но где альтернатива?

В Латвии сложилась уникальная ситуация - люди правительством премьер-министра Мариса Кучинскиса недовольны, но на сегодняшний день у него нет альтернативы. При этом все более странным выглядит упорное нежелание любых политиков не сотрудничать с партией «Согласие».

Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог, профоссор, декан факультета социальных наук ЛУ Юрис Розенвалдc.

«Ситуация в этом смысле патовая. Мы дожили до того, что вариантов просто нет. И это все происходит на этом пропагандистском фоне, который господствует в Латвии, в котором главное заклинание: «Мы не будем сотрудничать с «Согласием»«. И в этой ситуации конкуренции у нас нет. И на следующих выборах в Сейм может получиться так, что «Согласие» возьмет своей, а вот голоса латышских партий могут разделиться по-другому. У партии Артусса Кайминьша есть все шансы, потому что есть просто недовольные всем люди», - отметил он.

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Напомним, 11 февраля правительству премьер-министра Мариса Кучинскиса исполнился год. Премьер готовит отчет о работе правительства, который представит на следующем заседании 14 февраля.

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