Урбанович: правительство Кучинскиса не является «лучом света в темном царстве»

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Премьер-министр Марис Кучинскис и его кабинет не являются «лучом света в темном царстве», считает руководитель оппозиционной партии «Согласие» Янис Урбанович.

Комментируя итоги первого года работы правительства, политик сказал, что его нельзя назвать успешным этапом в деятельности правительства. О многих реформах лишь заявлено, а реальных дел так и нет, добавил Урбанович.

Для Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией так и не найден начальник. Что касается Службы госдоходов, то говорится лишь о сокращении числа сотрудников, до сих пор нет ясности по поводу готовящихся изменений в налоговой политике, поясняет он.

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Общество приучают не ждать перемен, считает Урбанович. «Я оптимист, надеюсь, правительству станет стыдно и министры начнут что-то реально делать», - сказал он.

Как сообщалось, 11 февраля кабинету министров, который возглавляет премьер-министр Марис Кучинскис, исполнился год. О проделанной за это время работе премьер отчитается на заседании правительства во вторник, 14 февраля.

Чтобы оценить проделанную за год работу, с начала января Кучинскис встречается с министрами и обсуждает выполнение плана действий правительства.

Сейм утвердил правительство Кучинскиса 11 февраля 2016 года.

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