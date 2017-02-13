Партия Судрабы готова дружить со всеми, кто пройдет в думу

Ингуна Судраба
 

Ингуна Судраба. Фото: Ieva Lūka / LETA

Свой список кандидатов на выборах в Риге, который возглавляет молодая предприниматель Диана Новицка, в пятницу представила партия «No sirds Latvijai» (NSL), пишет Diena.

В первой тройке кандидатов будут также директор 3-й Рижской государственной гимназии Андрис Приекулис и ассоциированный профессор Латвийского университета Дита Ниманте.

В отличие от партий правого крыла, NSL под руководством Ингуны Судрабы готова сотрудничать со всеми партиями, которые будут избраны в Рижскую думу, в том числе не дистанцируется от сотрудничества с «Согласием» и «Честь служить Риги».

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Полный список кандидатов партия обнародует в течение месяца.

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