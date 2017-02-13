С визитом в Латвию прибудет президент Украины

 

Фото: AP/Scanpix

С визитом в Латвию прибудет президент Украины Петр Порошенко, сообщил сегодня на дискуссии в МИД «25 лет дипломатических отношений Латвии и Украины - итог и перспективы сотрудничества» госсекретарь Министерства внутренних дел Украины Андрей Заяц.

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Ожидается, что Порошенко прибудет в Латвию в апреле по приглашению президента Раймонда Вейониса.

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