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С визитом в Латвию прибудет президент Украины Петр Порошенко, сообщил сегодня на дискуссии в МИД «25 лет дипломатических отношений Латвии и Украины - итог и перспективы сотрудничества» госсекретарь Министерства внутренних дел Украины Андрей Заяц.