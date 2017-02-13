С визитом в Латвию прибудет президент Украины Петр Порошенко, сообщил сегодня на дискуссии в МИД «25 лет дипломатических отношений Латвии и Украины - итог и перспективы сотрудничества» госсекретарь Министерства внутренних дел Украины Андрей Заяц.
- СМИ узнали, о чем Трамп говорил с Порошенко по телефону 5 февраля 2017 г.
- Порошенко предложил ЕС создать русскоязычный канал для борьбы с пропагандой 2 февраля 2017 г.
Ожидается, что Порошенко прибудет в Латвию в апреле по приглашению президента Раймонда Вейониса.Еще по этой теме