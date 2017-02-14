Премьер: правительство не отказывается от плана действий

В данный момент ни от одного министра нет сигналов о нежелании выполнять план действий правительства, заявил в интервью Латвийскому радио премьер-министр Марис Кучинскис.

Он добавил, что правительство не отказывается ни от одного из пунктов плана действий. Есть действительно тяжелые, большие задачи, но есть и «маленькие галочки». Оценивать работу министров по отдельности он отказался.

Завтра, 15 февраля, Кучинскис позвал на переговоры представителей коалиционных партий, чтобы обсудить вопросы, которые, возможно, «притормозились из-за политического непонимания». Кое-что также застряло в Сейме, признал Кучинскис.

Реклама

Еще по этой теме