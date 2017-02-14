За первый год работы правительство выполнило 74 из 95 задач

Марис Кучинскис
 

Марис Кучинскис. Фото: Ieva Čīka/LETA

В 2016 году правительство выполнило 74 из включенных в план действий правительства 95 задач, выполнение 21 задачи задерживается, сообщил сегодня премьер-министр Марис Кучинскис.

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Всего в план действий правительства включены 284 задачи, которые оно обязалось выполнить до конца 2018 года.

Говоря о невыполненных задачах, Кучинскис подчеркнул, что

их нельзя оценивать только по количеству, так как они варьируются от технических правил до крупномасштабных структурных реформ.

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Среди выполненных работ по обеспечению роста экономики премьер назвал принятие правового регулирования для 97% инвестиций, доступных из фондов ЕС, разработку плана по обузданию теневой экономики, ревизию бюджетных расходов, начатые в Службе госдоходов реформы, принятие закона о поддержке стартапов, подписание межгосударственного договора по проекту «Rail Baltica», организацию в Риге саммита «16+1», реформы в сфере процесса неплатежеспособности, выделение дополнительного финансирования на программу поручительств государства на покупку жилья семьями с детьми.

Правительство сумело также обеспечить дополнительные средства для здравоохранения, разработало план финансирования отрасли, ввело новую модель оплаты труда педагогов, начало упорядочение сети учебных заведений, создало регистр студентов и выпускников вузов.

Финансирование обороны увеличено на 27%, общественного порядка и безопасности - на 6,2%. Разработан новый порядок оплаты труда работающих в системе МВД, укреплена и оснащена восточная граница государства, разработаны основные положения медиаполитики, создан фонд поддержки неправительственных организаций.

В сфере демографии и социальной помощи увеличен размер семейного пособия на четвертого и каждого следующего ребенка, пенсии по потере кормильца, обеспечена более высокая индексация пенсий, выделено финансирование на меры по улучшению демографической ситуации в размере 20 млн евро, увеличены взносы соцстрахования за лиц, ухаживающих за детьми до полуторагодовалого возраста, увеличен размер пособия для опекунов и усыновителей детей.

Что касается невыполнения 21 задачи, то они не выполнены главным образом потому, что некоторые из них утратили актуальность и были вычеркнуты из плана действий правительства, сообщил премьер.

По отдельным задачам не было достигнуто политическое соглашение.

В дальнейшем планируется договориться с партнерами по коалиции по ряду включенных в план действий правительства задач. На индивидуальных переговорах с министрами были выявлены также новые необходимые меры, добавил глава правительства.

Сформированное Кучинскисом правительство Сейм утвердил 11 февраля 2016 года. В возглавляемом им правительстве работают 13 министров.

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