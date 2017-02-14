Даудзе: Латвия готова активизировать межпарламентское сотрудничество с Россией

Хотя по многим вопросам Латвии и России нелегко найти общий язык, как соседям им нужно поддерживать диалог, искать точки соприкосновения и возможности для сотрудничества, заявил во время встречи с новым послом России в Латвии Евгением Лукьяновым заместитель председателя Сейма Гундар Даудзе.

Как сообщили в пресс-службе парламента, Даудзе отметил, что Латвия открыта для диалога с Россией также на парламентском уровне. «В Сейме создана депутатская группа по сотрудничеству с российскими парламентариями, мы готовы активизировать межпарламентское сотрудничество, в том числе обмен визитами», - сказал вице-спикер.

Даудзе и Лукьянов подчеркнули, что практическое сотрудничество между странами происходит постоянно и в некоторых сферах видны конкретные успехи.

Положительной оценки заслуживает проделанная к настоящему времени обоими государствами работа по демаркации границы,

в свою очередь в мае запланировано следующее заседание латвийско-российской межправительственной комиссии, на котором будет рассматриваться широкий спектр важных вопросов.

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Даудзе призвал Россию к более тесному сотрудничеству в области транзита и логистики, а также указал на необходимость уменьшать барьеры в торговле - в тех областях, где существуют хорошие контакты между предпринимателями и большой опыт сотрудничества. Лукьянов отметил, что этой зимой Россия активно использует услуги незамерзающих портов Латвии, и выразил готовность посетить объекты транспортной инфраструктуры за пределами Риги. Даудзе со своей стороны отметил, что новые возможности для сотрудничества открывают и грузовые перевозки из Китая.

В качестве сектора,

где следует искать возможности для улучшения двусторонней торговли, вице-спикер назвал экспорт в Россию продовольственной продукции, в том числе рыбной.

Латвийская сторона ожидает, что российская Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору отменит ограничения на экспорт латвийской продукции, сказал Даудзе.

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