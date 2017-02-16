Кандидат в мэры Брока: Я с Ушаковым чай не пью!

Кандидат в мэры Риги от Национального объединения Байба Брока дала интервью братству мотобайкеров Dieva Suni («Божьи псы»), выдержки из которого публикует Русский TVNET.

- Сколько у тебя детей? Какого они возраста?

- У меня два сына — 19 и 10 лет и две замечательные падчерицы.

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- Ощутила ли на свой коже проблемы с детскими садиками в Риге?

- Да, младший сын остался без детского сада.

- Люди пишут, что в русских детских садах нет очереди, либо она очень маленькая

Это абсурд, что в латышских группах нет мест, а новые группы не создают.

Я считаю, что единственным верным решением было бы перевести все детские сады исключительно на латышский язык, с абсолютно позитивной атмосферой для всех детей, способствующей вместе осваивать навыки языка, изучать наши традиции.

Чтобы все дети росли в одном информационном пространстве. Я родом из Мадоны, и там давно нет русских групп. Все дети ходят в латышские детские сады, а потом в латышские школы. И нет никаких проблем.

- Если Байба Брока станет рижским мэром, состоится ли систематический переход детских садов на 100% латышский язык?

- У латышей должна быть твердая позиция по отношению к языку.

У нас в Нацобъединении — супер молодежь, они проводили языковой «рейд» на Центральном рынке Результат — шокирующий — примерно каждый третий продавец не только не говорит по-латышски, но и не понимает вопросов…

- В обществе, каждый кому не лень обсуждает то, что Байба Брока и жена Нила Ивета Ушакова — подружки, Байба поддерживает избирательную кампанию Нила, и в конце концов, Байбу выдвинули, чтобы Ушаков остался на своем месте! Что же из этого правда?

Чушь! Я с Иветой Ушаковой 4 года работала в одном кабинете и, конечно, мы дружим. Мы же никогда не знаем, каких партнеров выберут наши друзья, дети!!! Эта ситуация нас отдалила, так как ни я, ни она не хотим делать друг другу плохо. В сложные моменты моей жизни, когда я теряла близких людей, Ивета была рядом... и

я благодарна за ее поддержку и ответственность. Но в профессиональном плане, я никогда не скрывала, что являюсь противником политики Центра Согласия.

- Избиратели хотят знать и понимать, пьет ли по праздникам Байба чай с главным идеологом 9 мая или же это неправда, и у нее есть принципы, которые она никогда не переступит?

- Я с Нилом Ушаковым чай не пью и многократно публично осуждала меропритятия 9 мая и считаю их абсолютно неприемлемыми.

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