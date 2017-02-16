Российское телевидение:«Запомните этого человека: это Раймонд Вейонис. Он грозится расстрелять солдат РФ»

В России в очередной раз показали «документальный фильм» о бушующей агрессии и враждебности в странах Балтии. В один момент в фильме на экране появляется изображение президента Латвии, а закадровый голос трагически говорит: «Запомните этого человека. Он угрожал расстрелять русских солдат!»

На этот раз фильм был подготовлен официальным телевизионным каналом «Звезда». Длинною более 10 минут «аналитическая передача» зрителей предупреждает, что России ничего другого не остается, как готовиться к военному конфликту со странами Балтии и НАТО, так как в Литве, Эстонии и Латвии у власти стоят люди, которые мечтают об этом конфликте. Это странам Балтии выгодно. Выгода кроется в факте дотаций НАТО и ЕС, цель которых конфронтация с Россией. Какая польза от данных конфронтаций для Европы или США — не поясняется.

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Также в фильме «Прибалтика. Враг по расчету» называют главных врагов России. Среди них особо выделяют президентв Латвии Раймонда Вейониса. В момент, когда его изображение появляется на экране, закадровый голос трагически сообщает: «Запомните этого человека: это президент Латвии Раймонд Вейонис. Он прославился в Европе после событий в Крыму и на Донбассе, когда грозился расстрелять российских солдат, если они придут на латвийские земли».

Следует напомнить, что Раймонд Вейонис, будучи еще на посту Министра обороны, сказал, что вооруженные силы нашего государства убьют «зеленых человечков», если они захотят насильственно захватить влась или оккупировать Латвию. Интерпретация того, что «зеленые человечки» - это и есть те самые российские военные, принадлежит пропагандистам Министерства Обороны РФ.

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