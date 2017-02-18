Вейонис: сотрудничество стран Балтии и США остается неизменно мощным

 

Фото: THOMAS KIENZLE / AFP

Стратегическое сотрудничество стран Балтии и США остается неизменно мощным, заявил после встречи руководителей стран Балтии с вице-президентом США Майком Пенсом президент Латвии Раймонд Вейонис.

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На переговорах, которые состоялись в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, обсуждалось стратегическое сотрудничество Балтии и США в области обороны и безопасности, реализация решений Варшавского саммита НАТО, увеличение финансирования обороны в странах Балтии, а также сотрудничество в борьбе с глобальным терроризмом, сообщили в президентской пресс-службе.

Пенс заверил глав государств Балтии в том, что США твердо поддерживают НАТО, и эта поддержка альянсу будет очевидной и незыблемой.

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«Нас объединяют общие ценности - свобода, демократия, верховенство закона и справедливость.

Мы не можем представить себе лучших союзников, чем страны Балтии», - подчеркнул вице-президент США.

Пенс высоко оценил тот факт, что все страны Балтии либо уже увеличили, либо обязались в ближайшее время увеличить свои расходы на оборону до 2% от внутреннего валового продукта.

«Вопросы безопасности и обороны государства являются одним из приоритетов Латвии.

В результате увеличения государственное финансирование обороны в следующем году достигнет 2% от внутреннего валового продукта в соответствии с нашими обязательствами перед НАТО», - отметил во время беседы Вейонис.

Он заверил, что Латвия обеспечит все необходимые условия для приема сил НАТО в рамках реализации решения Варшавского саммита об усилении присутствия сил союзников в странах Балтии и Польше.

«Мы удовлетворены готовностью США углублять сотрудничество со странами Балтии в более широком понимании безопасности, которое включает оборону суши, воздушного пространства и моря, безопасность границ, кибербезопасность, энергетическую безопасность и устойчивость к различным угрозам, и будем укреплять готовность наших органов координировано и эффективно действовать в этих сферах как на национальном, так и на региональном уровне», - сказал президент Латвии.

Вейонис отметил, что важным обязательством Латвии является также ее готовность вносить вклад в глобальную борьбу с терроризмом, оказывая гуманитарную помощь и обучая силы безопасности в Ираке и Афганистане.

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