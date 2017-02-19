Отменен визит министра иностранных дел Германии в Латвию

Зигмар Габриэль
 

Зигмар Габриэль. Фото: PATRIK STOLLARZ / AFP

Отменен намеченный на завтра визит министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля в Латвию, сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии.

Глава МИД Германии планировал посетить все три страны Балтии. В Латвии у него были запланированы встречи с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем и премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Предполагалось, что во время встреч будут обсуждаться актуальные проблемы политики безопасности ЕС и двустороннего сотрудничества Латвии и Германии.

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Пресс-секретарь МИД Раймонд Янсонс сообщил, что причинами отмены визита нужно интересоваться у немецкой стороны, но он не отменен по политическим причинам.


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