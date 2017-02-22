Латвийские евроатлантисты против Еврокомиссии

На прошлой неделе все латвийские евроатлантисты в твиттере объединились, чтобы совместно осудить и очернить… президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. Какое же невероятное преступление совершил президент Еврокомиссии?

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Жан-Клод Юнкер 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США не должны приказывать странам ЕС, что страны ЕС не обязаны после каждого окрика Америки становиться по стойке смирно и без всяких отговорок исполнять приказ, как только США потребует повысить расходы на оборону. Президент Еврокомиссии: «Я категорически против того, чтобы нас вынуждали это делать. Мне не нравится, что наши американские друзья сужают понятие безопасности до вооруженных сил.

Современная политика не должна полагаться только на повышение расходов на оборону. Европейцам нужно лучше интегрировать эти расходы и тратить деньги эффективнее».

Так Жан-Клод Юнкер ответил на слова министра обороны США Джеймса Мэттиса, что Америка готовится «ограничить свои обязательства» по отношению к тем, чьи военные расходы не составляют должную долю от ВВП.



Смотрите, военные расходы США составляют 2,5% от ВВП, а есть страны, которые и 2% на это не отдают. В итоге Штаты покрывают 70% от общих военных расходов НАТО.



Американские требования были бы справедливы и обоснованы, если бы все военные расходы США касались именно деятельности в рамках договора НАТО. Тогда да,

было бы честно, если бы страны НАТО солидарно делили военные расходы.

Но НАТО – это не глобальная военная организация, чья деятельность покрывает весь мир. 6-я статья договора НАТО четко оговаривает, какой части мира касается деятельность альянса. Все страны НАТО имеют обязательства в случае нападения на любую из стран НАТО, «на вооруженные силы, суда или летательные аппараты какой-либо из договаривающихся сторон, если эти вооруженные силы, суда или летательные аппараты находились на этих территориях, или над ними, или в другом районе Европы, или над ним, если на них или в нем на момент вступления в силу настоящего договора размещались оккупационные силы какой-либо из договаривающихся сторон, или в Средиземном море, или над ним, или в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака, или над ней».



Таким образом, нападение на американский военный корабль или вооруженное противостояние в центральной и южной части Атлантического океана или в акватории Индийского океана (Красное море, Персидский залив и т.д.) не относится к альянсу НАТО. Л

юбые американские военные действия, которые ведутся в любой части Тихого океана (американские силы размещены в Японии, на многих островах Тихого океана, также они гарантируют безопасность Новой Зеландии и Австралии), не относятся к альянсу НАТО.



Если мы распределим, какой процент всех военных расходов США касается Североатлантического пространства, то военные расходы США, имещие отношение к деятельности блока НАТО, не составят и 1% от ВВП Штатов. Огромные американские военные расходы – 3,5% от ВВП нужны не для НАТО, а для поддержки интересов Америки по всему миру. Так что все страны НАТО, кто тратят больше 1% от ВВП на оборону, для защиты Североатлантического пространства жертвуют пропорционально больше, чем США.



Поэтому

американским генералам, прежде чем выдвигать требования к другим, нужно посмотреться критически в зеркало и оценить свой вклад в оборону Североатлантического пространства.





Большая разница между США и ЕС в том, что Америка очень далека практически от всех возможных конфликтов Североатлантического пространства. Риск очень, очень далек от американской территории, но очень близок к странам Евросоюза. Поэтому у Европы иное понимание того, как в современных условиях достигается более высокая степень безопасности. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер просто объяснил эту асимметрию.

Большей защищенности стран ЕС нельзя достичь большим запасом снарядов в арсеналах.

Лучше всего безопасность стран ЕС обеспечит сплоченность общества каждой из стран в готовности не допустить никаких проявлений гибридной войны.



Замечательно ответил на возмущение латвийских евроатлантических экстремистов во время той же Мюнхенской конференции президент Раймонд Вейонис, выразивший солидарность с Юнкером.

Раймонд Вейонис: «Нет сомнений, что странам Европы надо взять большую ответственность за свою безопасность. Надо укреплять силы Евросоюза в сфере безопасности и обороны. Но это не означает увеличение числа штабов и генералов.

ЕС может сделать свой вклад в преодоление опасностей гибридной войны, особенно в сфере хорошего управления, помогая укреплять правовые основы государства, поддерживая сильные институции и СМИ, а также уменьшая социальное неравенство».

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