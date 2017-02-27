Исследовательский центр США: расширение прав русскоязычных уменьшит влияние Москвы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA/Ieva Lūka

Русскоязычные Латвии и Эстонии хорошо интегрированы и поэтому не верится в поддержку с их стороны российских агентов, которые хотели бы повторить в Балтии сценарий Украины.

Однако если обе страны хотят добиться более сплоченного общества и увеличить устойчивость против гибридных атак и российской пропаганды, они должны расширить права русскоговорящих жителей, говорится в сообщении «Гибридная война в Балтии: угрозы и потенциальные ответы», подготовленного центром исследований «RAND» по заказу армии США, и которое является частью обширной исследовательской кампании по развитию стратегий воздушных сил США.

Исследование проводилось в 2015 году, но опубликовано только в этом.

Альянсу было бы сложно отразить масштабный военный удар против стран Балтии, однако возможность нападения со стороны России маловероятна. Правда это не означает, что НАТО необходимо заниматься только вопросами конвенциальной военной деятельности и политики воздержания.

Конфликт может возникнуть и из-за случайности, следуя за похожими событиями, как это было в 2015 году, когда Турция сбила самолет России

, эскалироваться ли в случае напряженной ситуации, подчеркнуто в исследовании RAND. Россия может также значительно усилить свою пропаганду среди русскоязычных.

Реклама

В результате,

без эффективного послания со стороны НАТО, русскоговорящие меньшинства в Балтии могут поверить посланию Кремля относительно планов альянса в Балтии.

Поэтому интеграция русскоязычных является одним из способов сократить эти риски и создать более сплоченное общество в Латвии и Эстонии.

Способствовать интеграции можно, увеличив политические права русскоговорящих, особенно в вопросах связанных с гражданством и официальным признанием русского языка. «Более обширное признание русского языка, увеличенное финансирование образования на русском языке и гражданство мигрантам Советской эпохи, значительно уменьшило бы влияние Москвы и разрушило бы утверждение, что в Балтии русскоговорящих не ждут», - говорится в исследовании.

Однако и в Латвии, и в Эстонии по-прежнему существует мнение, что дальнейшие компромиссы с русскоговорящими, которые представляют собой наследство оккупации, может угрожать существованию обоих государств

и любое давление Европейского Союза, относительно русскоязычной части общества, скорее всего, будет бессмысленным и даже не продуктивным.

В документе также признается, что страны Балтии уже достигли значительного прогресса, интегрируя русскоговорящую часть общества, а также принимая тех людей, которые выучили эстонский или латышский язык и лояльны своей стране. Наилучшая ситуация интеграции русскоязычных наблюдается в Латвии – треть заключаемых браков являются межэтническими, а 15% служащих в Национальных вооруженных силах являются русскоговорящими.

До сих пор пророссийские организации как в Эстонии, так и в Латвии в основном боролись за большие права использования языка, а также занимались «антифашистской риторикой».

Так, например, проводя интервью с жителями Нарвы, авторы исследования пришли к выводу, что у них нет особого желания отделиться от Эстонии или присоединиться к России. Условия жизни в близлежащем Ивангороде уменьшают это желание еще больше. Это заставляет усомниться в возможности, что России может удастся создать в Балтии украинский сценарий, потому что у агентов кремля не было бы достаточной поддержки среди местных жителей.

Вторая область, в которой внимание Запада может обеспечить хорошие результаты – это стратегическая коммуникация, например, создание СМИ на русском языке. Но сначала необходимо изучить, какие именно социально-экономические и политические опасения правят в русскоязычной среде.

В краткосрочной перспективе поддержка правительств Эстонии и Латвии телевидений на русском языке могла бы стать хорошим решением,

которое в долгосрочной перспективе, при поддержке Запада, могло бы стать объективной и конкурентоспособной альтернативой СМИ, контролируемым Кремлем.

В исследовании был сделан вывод, что США и НАТО необходимо укрепить кампании стратегической коммуникации и поддержать в странах Балтии, вещающие на русском языке СМИ. НАТО стоит также избегать размещения сил на тех территориях стран Балтии, где проживает большинство русскоязычных жителей, а также стоит воздержаться от действий, которые можно интерпретировать как попытку осуществления смены режима в России.

Еще по этой теме
РД оспорит решение суда о запрете общаться с жителями на русском языке

РД оспорит решение суда о запрете общаться с жителями на русском языке

РОЛ: Требование легитимизировать русский язык в Латвии по-прежнему в силе

РОЛ: Требование легитимизировать русский язык в Латвии по-прежнему в силе

Ученый: в большинстве русских школ в Эстонии по-прежнему присутствует советский дух

Ученый: в большинстве русских школ в Эстонии по-прежнему присутствует советский дух


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 1000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR

reklama.vesti.lv

Марат Башаров пострадал от экстрасенсов Showbiz

Марат Башаров пострадал от экстрасенсов

Оголившаяся Арбенина поразила интимом с мужчиной Showbiz

Оголившаяся Арбенина поразила интимом с мужчиной

У Алины Кабаевой появился двойник Wo&Men

У Алины Кабаевой появился двойник

Биологи: Через 80 лет на Земле вымрут 50% животных Hi-Tech

Биологи: Через 80 лет на Земле вымрут 50% животных

«Оскар-2017»: самые странные наряды звезд на красной дорожке Wo&Men

«Оскар-2017»: самые странные наряды звезд на красной дорожке

Балтия

TVNET спрашивает

Как часто вы путешествуете? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 