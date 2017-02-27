Кучинскис: коалиция относится к налоговой реформе с осторожной поддержкой

Отношение партнеров Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) по правящей коалиции и самого СЗК к предложенным изменениям налоговой системы «осторожно поддерживающее», сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис.

После заседания коалиционного совета глава правительства напомнил, что завтра планируется презентация предложения налоговой реформы. Это предложение в большой мере сходно с предлагаемыми Банком Латвии изменениями в налоговой системе, по поводу чего премьер выразил удовлетворение.

Правда, предстоит еще очень много работы, подчеркнул он. На вопрос о политической поддержке планируемых изменений политиками СЗК Кучинскис ответил, что они относятся к ним с «осторожной поддержкой».

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Как сообщалось, завтра на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству Министерство финансов представит разработанные им основные положения налоговой политики.

Одним из важнейших предлагаемых изменений может стать снижение ставки подоходного налога с населения с нынешних 23% до 20% для получателей невысоких зарплат. Налоги на капитал предлагается повысить, не применяя их к реинвестированной прибыли.

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