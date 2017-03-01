Стрике вступила в партию и будет претендовать на пост мэра Риги

Бывшая сотрудница Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Юта Стрике вступила в Новую консервативную партию (НКП), которой руководит бывший министр юстиции Янис Борданс, и будет баллотироваться на выборах в Рижскую думу.
Сегодня на пресс-конференции партии она заявила, что будет кандидатом в мэры столицы от НКП.
Борданс также сообщил, что будет участвовать в выборах и станет одним из кандидатов на пост мэра.
В НКП ранее вступил еще один бывший сотрудник БПБК - Юрис Юрашс, который возглавлял отдел оперативных разработок. Он также планирует участвовать в муниципальных выборах в Риге.Еще по этой теме