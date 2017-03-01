Сократилось число пассажиров, перевезенных в 2016 году общественным транспортом

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

В 2016 году в Латвии общественным транспортом перевезено 244,659 млн пассажиров - на 4,657 млн (1,9%) меньше, чем в 2015 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

«С 2010 года число перевезенных пассажиров существенно не изменилось, хотя с 2014 года наблюдается небольшое ежегодное сокращение», - указывает ЦСУ.

Число пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, в 2016 году по сравнению с 2015 годом возросло, а больше всего пассажиров было перевезено автобусами.

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Автобусами регулярного сообщения в прошлом году перевезено 142,813 млн пассажиров - на 1,562 млн (1,1%) меньше, чем в 2015 году.

Железнодорожным транспортом перевезено 17,22 млн пассажиров - на 158 тыс. (0,9%) больше.

Городским электротранспортом в 2016 году перевезено 84,618 млн пассажиров - на 3,252 млн (3,7%) меньше, чем в 2015 году.

В 2015 году общественным транспортом в Латвии было перевезено 249,316 млн пассажиров.


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