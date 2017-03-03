Аналитик: страны Балтии не попадают в десятку интересов новой администрации США

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Безопасность стран Балтии не входит в десятку важнейших вопросов повестки дня новой администрации США, считает оборонный эксперт из США Сэмюэл Гардинер.

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«У стран Балтии есть причины быть обеспокоенными тем, что происходит в Вашингтоне», - сказал эксперт в пятницу на пресс-конференции в Вильнюсе.

Гардинер и другие эксперты по безопасности участвуют в проходящей в Вильнюсе международной конференции, посвященной теме повышения устойчивости общества Балтийского региона перед лицом гибридных угроз.

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«Если посмотреть, что сейчас происходит в США, то страны Балтии точно не попадают в десятку вопросов»,

- сказал он.

По словам Гардинера, для администрации президента США Дональда Трампа важнее ситуация на Ближнем Востоке, события в Северной Корее, отношения с Мексикой, чем безопасность Балтийских стран.

На этой же пресс-конференции директор Центра дипломатии и международных отношений при Пенсильванском университете Майкл Карпентер также обратил внимание на то, что новая администрация президента США шлет двусмысленные сигналы.

«С одной стороны, мы слышим, как президент говорит, что НАТО - устаревшая организация, видим его желание сблизиться с Владимиром Путиным, и при этом секретарь по обороне говорит, что он понимает, что Россия старается развалить НАТО, что НАТО является фундаментальной основой Америки, и нам нужно укреплять альянс», - сказал Карпентер.

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