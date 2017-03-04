Партия «Честь служить нашей Латвии» выдвинула кандидатов в мэры Юрмалы, Даугавпилса, Екабпилса, Кекавы и Буртниеки

Партия «Честь служить нашей Латвии» (ЧСНЛ) на выборах в самоуправления в июне этого года планирует стартовать в 15 из 18 самоуправлений. Наиболее сильными партия считает свои позиции в Юрмале, Даугавпилсе, Екабпилсе, Кекаве и Буртниекском крае, сказал агентству ЛЕТА председатель партии Андрей Пожарнов.

Кандидатом в мэры Юрмалы стал хирург Детской клинической больницы Янис Соколов. В Даугавпилсе на этот пост будет претендовать депутат 10-го Сейма Рита Строде, в Екабпилсе - нынешний заместитель председателя думы Айвар Крапс, в Кекаве - руководитель отделения партии Агнесе Гедушева, а в Буртниеки - нынешний депутат думы и глава отделения Валерий Пуденко.

«Именно в этих отделениях у нас самые большие шансы на победу, поскольку здесь очень сильные команды,

досконально разбирающиеся в местной специфике», - сказал Пожарнов, отметив, впрочем, что это будет нелегко.

Реклама

Сегодня в Риге в Малой гильдии проходит конгресс партии.

ЧСНЛ создана в феврале 2016 года в сотрудничестве с обществом «Честь служить Латвии».