Вице-Командир ВВС США: у нас нет границ в воздушном пространстве

ASV Gaisa spēku Eiropā un Āfrikā komandiera vietnieks ģenerālmajors Timotijs M.Zadalis
 

ASV Gaisa spēku Eiropā un Āfrikā komandiera vietnieks ģenerālmajors Timotijs M.Zadalis. Фото: ASV Gaisa spēki

США очень гордится отношениями с Латвией, и нет никого, кто бы бездейственно стоял в стороне, если бы они оказались под угрозой. Ведется серьезная работа по осуществлению различных инвестиционных проектов, которые, например, позволили бы однажды и в Латвии увидеть современные истребители F35. Военно-воздушные силы США также готовы в случае необходимости защитить Балтию, потому что для сильнейшей в мире авиации «нет ограниченных воздушных пространств», в эксклюзивном интервью порталу TVNET подчеркнул заместитель командира Военно-воздушных сил США в Европе и Африке генерал-майор литовского происхождения Тимоти М. Задалис (Timothy M. Zadalis).

Службу в ВВС США Генерал-майор Задалис начал в 1984 году. За время своей карьеры он занимал разные должности в структурах ВВС США. Также генерал-майор выполнял служебные задания во время операций США в Ираке, на Африканском роге, Гаити и Афганистане. Задалис также командировал 618-м Центром воздушных операций США, где отвечал за обеспечение воздушного транспорта по всему миру.

В среду военно-воздушные силы США доставили в Ригу «UH-60 Black Hawk» и солдат подразделения «Феникс» 10-й боевой авиабригады армии США.

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Какие операции военно-воздушные силы США еще проводят в Латвии?

США и Латвия являются странами-участницами НАТО. Мы совместно проводим многие тренировки. В них мы разыгрываем как определенные сценарии, так и узнаем друг друга.

Военные учения позволяют нам понять друг друга, потому что страны работают по-разному. В кризисной ситуации вы не хотите заново учиться сотрудничеству.

Вы хотите уже имеющийся тренировочный опыт. Мы узнаем области, в которых мы близки, и есть различия, над которыми необходимо работать.

Например, посетив аэродром в Лиелварде, мы убеждаемся, что знаем и понимаем, что Латвия там запланировала, и что осуществляются соответствующие инвестиции в объекты инфраструктуры. Понимаем что необходимо Лиелвардскому аэродрому, чтобы он мог стать сильным центром, предоставляющим обширные возможности для обучения и тренировок.

Какие еще инвестиции запланированы в аэродром Лиелварде? Какие объекты планируется развивать?

Аэродром Лиелварде я посещаю впервые. Раньше я видел только карты базы Военно-воздушные силы НВС, но в момент, когда я проехал сквозь ворота аэродрома, вид был впечатляющий. За время своей работы я объехал мир и видел разные военные объекты.

Можно легко сказать, если аэродром хорошо содержится. Именно это я увидел на базе Военно-воздушных сил в Лиелварде.

Осуществленные в Лиелварде инвестиции были правильными. Командир авиационной базы военно-воздушных сил НВС Латвии показал мне карту с долгосрочными планами развития – где запланировано расположить новые объекты в течение пяти, десяти, пятнадцати лет. Латвийские вооруженные силы хорошо продумали будущее развитие аэродрома. Для нас в США, глядя на проведенные в рамках Инициативы по обеспечению безопасности Европы инвестиции, наличие подобного плана доказывает то, насколько серьезно Латвия воспринимает свою роль вНАТОи обращает внимание на детали.

Говоря об инициативе по обеспечению безопасности Европы – планируют ли ВВС США размещать в Лиелварде самолеты или другие воздушные суда?

Могу гарантировать, что мы разрабатываем много планов. Некоторые из них будут осуществлены, другие – может быть нет. Частью программы является развитие инфраструктуры – объекты, осуществление которых мы уже видим. Что касается размещения самолетов,

уже сейчас, во время учений, на аэродроме находятся разные воздушные суда США – истребители, вертолеты.

Подобные мероприятия планируются заранее, и многие из них планируется продолжать и в будущем.

Не могу раскрыть, что и когда, но будьте уверены: если у вас есть аэродром с такими возможностями, а также большое намерение тренироваться вместе с союзниками, то в будущем вы увидите много самолетов, вертолетов, беспилотных воздушных судов, солдат и летчиков.

Увидим ли в будущем в Лиелварде и современные истребители F22 и F35?

Я бы хотел, чтобы мы всюду могли брать с собой F22 и F35. Это отличные самолеты, и я как летчик хочу, чтобы их было больше. В данный момент в США произведено относительно небольшое число F22 и на них большой спрос. В свою очередь объем производства F35 внушительный, и я не был бы так уж удивлен, если однажды и в Лиелварде можно будет увидеть эти истребители.

Может, в Лиелварде можно было бы разместить Системы раннего оповещения и контроля AWACS?

Это командно-контрольная платформа, которой не надо где-то приземляться, чтобы оказывать поддержку. Имеющиеся в распоряжении США AWACS могут вылететь из Оклахомы, заправиться в воздухе топливом, пролететь вдоль берегов Балтии, Франции или Испании, развернуться и лететь обратно.

Летательный аппарат делает свою работу, и никто этого не замечает.

Самолету не обязательно находиться в аэропорту, чтобы от него была получена польза. AWACS идеальный тому пример – не нужно находиться над определенной территорией, но можете быть уверены – судно в воздухе и оказывает поддержку.

Сколько ВВС США в настоящее время находится в Латвии?

В Латвии самолеты ВВС США содержатся на основе ротации и их число постоянно меняется - они прилетают и улетают. Иногда самолеты базируются на временном месте, иногда участвуют в операциях или демонстрациях. Приобретенные армией США вертолеты останутся на какое-то время. Если не ошибаюсь — от 7 до 8 месяцев.

Что будет потом?

Это вам нужно спрашивать у армии США. Одно могу сказать точно - армия США приложила весьма значительные усилия по планированию будущего. Армия США, Военно-воздушные силы и военно-морской флот работают, планируя возможности различных тренировок и учений в Балтийском регионе.

Каковы планы ВВС США в Эстонии и Литве?

В рамках Инициативы по обеспечению безопасности Европы развивается не только один аэропорт или место. Инициатива относится к нескольким локациям, которые можно использовать для поддержки операций. Инвестиции проводятся в каждой Балтийской стране. Нации несколько отличаются, однако США, как через НАТО, так и отдельно работает над обеспечением того, чтобы инвестиции в Эстонии или Литве были сопряжены с общими вкладами в Балтийском регионе.

Было множество опасений, что Россия может дискредитировать или вести пропагандистские компании против солдат НАТО в Балтии. Сталкивались ли вы с чем-то подобным и готовы ли к такой возможности?

У каждого государства свои взгляды и уверенность в том, что такое истина. Правда - самое мощное оружие, которое есть в нашем распоряжении. Это свобода прессы, возможность рассказать и показать то, что мы делаем. Истина заключается в том, в каком виде мы можем поставить под угрозу самую серьезную пропагандистскую кампанию.

Мы — вооруженные силы США – хотим быть вашими партнерами, но понимаем, что являемся здесь гостями, за что мы очень благодарны.

И как у гостей, у нас огромная ответственность перед вами. Если какое-либо другое государство будет пытаться нас дискредитировать, мир увидит наши отношения с Латвией, и поймет, что это пропаганда. И не важно, о каком именно государстве идет речь.

В этом году Россия планирует крупномасштабные учения «Запад 2017». Обычно в них разыгрываются сценарии захвата стран НАТО. Готовятся ли военно-воздушные силы США к провокациям во время этих учений?

Военные учения любой страны являются угрозой только в том случае, если мы допускаем возникновение такой ситуации. Лучший ответ на подобные учения – это готовность и НАТО, и самих США и Латвии реагировать. Это лучший способ ответить на эти вызовы.

Каждая нация может осуществлять такие действия, которые заставляют нас задать вопрос: почему вы так делаете, это выглядит угрожающе. То, чем мы занимаемся – продолжаем улучшать свою готовность, чтобы обеспечить: если однажды они попытаются что-то предпринять, мы были бы к этому готовы. Чтобы мы могли удержать любую страну, которая угрожает другой стране - участнице НАТО.

Вы уверены в том, что Латвия в состоянии принять зарубежных солдат? Есть ли у нас в стране необходимые ресурсы?

Латвия усиленно работает, чтобы получить необходимую финансовую защищенность.Деньги тратятся с умом и инвестируются мудро. Это гарантирует хорошую подготовку латвийской инфраструктуры, чтобы в один прекрасный день они действительно могли бы использовать F35. Я очень оптимистичен.

Закрыть воздушное пространство Балтии очень легко…

Да, это очень ограниченное и оспоренное воздушное пространство. Тут несколько стран и много военных активов.

Мы – американские летчики и солдаты – убеждаемся, что деньги инвестируются в правильные технологии.

Также организуем тренировки, чтобы обеспечить – если будет необходимость, мы добьемся защиты воздушного пространства Балтии, воздушного превосходства и доминантности. В нашем распоряжении есть необходимая техника, оружие и люди с нужными навыками.

Очень важно организовывать совместные тренировки, чтобы быть готовыми. Мы не хотим, чтобы это произошло, но мы подготовлены и вооружены. Латвия и США находятся на расстоянии тысячи километров друг от друга, но, столкнувшись с общей угрозой, мы едины.

Уже упоминали, что воздушное пространство Балтии очень ограничено. Считаете ли вы проблемой то, что, например, Российские самолеты по нему перемещаются с выключенными транспондерами? Может ли это создать проблемы и для операций ВВС США?

Как пилот и представитель самых мощных в мире военно- воздушных сил я всегда говорю: «У нас нет границ в воздушном пространстве» Мы [Военоно-воздушные силы США] тоже хорошо понимаем, что у нас есть много партнеров, которые делают нас более сильными.

Если индивидуальный государства реализуют такие операции, которые не отвечают стандартам полетов, у авиационной навигации появляется риск. Это все понимают. Можно только наедятся, что это ошибки, а не целенаправленные деяния. Это угроза — если самолет какого-то государства летает с выключенными транспондерами.

Есть ли у стран Балтии в случае кризиса получить помощь от союзников? Здесь есть всего лишь несколько аэродромов, пригодных для приема военного транспорта. В Лиелварде, Риге или Эмари они на самом деле небольшие, с одной взлетно-посадочной полосой. Есть ли у них возможность размещения большого количества самолетов?

Развитие инфраструктуры требует времени и инвестиций. Мы можем достичь надежной инфраструктуры. Это требует времени, долларов, евро, как и много мужской и женской работы. Не разумно строить ангар для самолетов, прежде взлетно-посадочной полосы.

Очень важно, чтобы инвестированные деньги тратились с умом. На данный момент все двигается в правильном направлении и было бы замечательно, если бы уже завтра было все, что нам необходимо. Однако в мире нет ни одной на столько богатой страны... Вы работаете с тем, что в вашем распоряжении, и если настанет кризис, сможете свободно использовать свои ресурсы.

У вас было много встреч с латвийскими должностными лицами. Какие вопросы в это время обсуждались?

Во-первых, я высказал свою благодарность от имени каждого солдата за то, что у нас была возможность жить и тренироваться в Латвии, за гостеприимство,

за то, что дали возможность увидеть ту часть света, которую в обычной жизни посмотреть вряд ли удалось бы.

Мы обсуждали и те области, в которых могли бы развивать сотрудничество. Со стороны Латвии меня проинформировали о возможности различных обучение и тренировок. Обычно разговор заходил о взлетно-посадочных полосах, самолетах и солдатах, однако, есть и правила стандартизации управлением воздушного движения.

Говорили и о возможности тренировок в Латвии беспилотного летательного аппарата MQ1 «Predator».

Каким вы видите будущее нашей страны в области военного сотрудничества?

Одним из аспектов, безусловно, является отношения в рамках НАТО — Латвия очень гордится своим участием в этом альянсе.

В военных отношениях я не вижу ничего другого, кроме светлого будущего. Оба государства усиленно работают в этом направлении. То, что важно для Латвии, значительно и для США — демократия и свобода для всех жителей.

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