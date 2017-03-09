Вайра Вике-Фрейберга о России: у меня аллергия на ложь

Вайра Вике-Фрейберга
 

Вайра Вике-Фрейберга. Фото: Edijs Pālens / LETA

В интервью швейцарской газете Tagesanzeiger бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга сказала, что в настоящее время странам Балтии вряд ли стоит опасаться России.

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«Мы думали, что конец холодной войны остановит Россию, но это оказалось не так. Тем не менее, я не думаю, что странам Балтии стоит бояться России, - сказала экс-президент. - Ведь мы в Шенгенской зоне, в еврозоне, в Евросоюзе и в НАТО».

«Грузия и Украина хотели теснее интегрироваться в НАТО, но страны вроде Германии были категорически против того, чтобы провоцировать и раздражать Россию. В результате русские в 2008 году взяли свои танки и вошли в Грузию, а позднее - на Украину. Вот что получается, когда кто-то боится провоцировать Россию», - считает Вике-Фрейберга.

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Что же касается требований российских политиков «защищать русских» в Прибалтике и «войти» туда, то экс-президент не относится к ним серьезно: «Да, в пропаганде такой мотив существует до сих пор.

Я, к примеру, не смотрю российское ТВ: у меня аллергия на ложь. (...) Но в России ТВ служит промыванию мозгов, и у россиян нет другой информации».

Путин же, как поведала бывшая глава государства, в прошлом встречавшаяся с российским лидером, «такой человек, который уважает силу и сам хочет, чтобы его уважали за силу. Если он чувствует, что к нему относятся серьезно, он может быть дружелюбным и приятным, даже если при этом указывать ему на его границы. Но, если он чувствует слабость, он бросается вперед и начинает требовать большего».

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Вике-Фрейберга не думает, что США при президенте Дональде Трампе, который хочет улучшения отношений с Россией, могут пойти на сделку за счет Балтии.

«Трамп импульсивен и говорит вещи, которые ранее не обсуждал со своим кабинетом.

Вообще, правительство Обамы следовало ясному курсу в восточной политике и давало понять: если на нас нападут, сработает принцип нападения на альянс и Вашингтон направит войска. Трамп пока не менял этот курс, и в этом мы видим продолжение прежней политики. Вполне легитимно и то, что США требуют от европейцев увеличить бюджеты на оборону», - считает латвийский политик.

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