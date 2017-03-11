Григуле: не хочу, чтобы мирная Латвия превратилась в Брюссель или Германию

Одним из самых больших вопросов на сегодняшний день остается принудительное размещение беженцев в европейских странах. Об этом в интервью радио Baltkom заявила евродепутат Ивета Григуле.
- В Латвию перемещены еще 17 беженцев из Эритреи 9 марта 2017 г.
- Долго не имеющим работу и беженцам помогут выйти на рынок труда 7 марта 2017 г.
- Вчера в Латвию из Греции прибыли 19 сирийских беженцев 23 февраля 2017 г.
- В прошлом году Латвию покинули 213 получивших статус беженца 22 февраля 2017 г.
«Я отстаиваю консервативные ценности, национальную страну, выступаю за сохранение суверенности, «не» делегирование полномочий Брюсселю. Очень большой вопрос сейчас стоит о принудительном размещении беженцев. Я не могу с этим согласиться. Я не хочу, чтобы наша с вами прекрасная, зеленая, мирная Латвия превратилась в Брюссель, Германию или Францию», - сказала она.
Напомним, Латвия обязалась в течение двух лет принять 531 человека и уже приняла 255 человек.
10 перемещенным лицам предоставлен статус беженца, 151 - альтернативный статус.
Ранее Европейская комиссия призвала страны ЕС ускорить прием беженцев, находящихся в Греции и Италии.
В сентябре 2015 года, в разгар миграционного кризиса страны ЕС договорились в течение двух лет переместить из Греции и Италии 160 000 ищущих убежища.
Еврокомиссия сообщила, что в настоящее время перемещено всего 3936 человек из Италии и 9610 - из Греции, и этот процесс по-прежнему отстает от плана.
«У стран ЕС больше нет оправданий, почему они не выполняют обещания», - предостерег комиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос,
добавив, что до сентября возможно переместить из Италии и Греции все предусмотренное количество людей.
Как указала Еврокомиссия, пока только два государства находятся на пути к своевременному выполнению плана - Мальта и Финляндия.Еще по этой теме