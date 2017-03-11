Вот как выглядят авторы спорных законопроектов и абсурдных предложений

Коллаж Русского TVNET
 

Коллаж Русского TVNET. Фото: Edijs Pālens/LETA

Разрешить латвийцам на законодательном уровне есть просроченные продукты; поставить алкометры в Рижской думе; взимать с иностранцев плату за продление вида на жительство в Латвии, а на эти деньги бесплатно кормить молодые семьи; заставить представителей политической элиты Латвии разместить мигрантов у себя дома... Нет, эти тезисы являются не чьими-то первоапрельскими шутками, а вполне реальными предложениями, прозвучавшими из уст латвийских политиков. Русский TVNET предлагает угадать, кто из политических деятелей является автором данных спорных законопроектов или призывов!

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