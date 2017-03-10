Оппозиция требует оценить ответственность Ушакова за штраф «Ригас сатиксме»

Нил Ушаков
 

Нил Ушаков. Фото: Ieva Makare / LETA

Депутаты оппозиции Рижской думы призывают Министерство охраны окружающей среды и регионального развития дать оценку ответственности мэра Риги Нила Ушакова («Согласие») за штраф в размере 2,1 млн евро, который к муниципальному предприятию «Ригас сатиксме» (РС) применил Совет по конкуренции.

Как агентству ЛЕТА сообщили во фракции «Единства», депутаты этой партии и национального объединения «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ потребовали включить в повестку дня заседания Рижской думы 14 марта вопрос об освобождении от должностей председателя правления РС Леона Бемхенса и других членов правления. Кроме того, депутаты призывают министерство оценить меру ответственности Ушакова за эту ситуацию и указывают на то, что нельзя допустить, чтобы штраф пришлось выплачивать из средств столичных налогоплательщиков.

Совет по конкуренции 27 февраля принял решение оштрафовать РС и предприятие «Ригас микроаутобусу сатиксме» (РМС), обеспечивающее пассажирские перевозки микроавтобусами в соответствии с закупочным договором об оказании услуг общественного транспорта повышенного сервиса в части сети маршрутов Риги, за ограничение конкуренции соглашением о том, что плата за проезд РМС не должна быть ниже тарифа РС.

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По мнению депутатов «Единства», о неспособности руководства грамотно и квалифицированно управлять предприятием свидетельствует и тот факт, что, несмотря на регулярные дотации из думского бюджета, которые составляет почти две трети доходов предприятия, РС регулярно заканчивает финансовый год с убытками.

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