Премьер министрам: не ходите к памятнику Свободы 16 марта!

Премьер-министр Марис Кучинскис призывал других министров не участвовать в мероприятях 16 марта у памятника Свободы. Сам он также посещать их не планирует, сообщает агентство ЛЕТА.

При этом большинство министров из Национального объединения планируют принять участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, а глава Минюста Дзинтарс Расначс все-таки возложит цветы к памятнику Свободы, но «в свободное от работы время».

Сопредседатель Нацобъединения Гайдис Берзиньш отметил, что члены его партии сами решат, что им делать, но каких-либо совместных действий политическая сила в этот день не планирует.

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Как уже писал Русский TVNET, в 2014 году желание участвовать в шествии 16 марта стоило кресла министру охраны среды и регионального развития Эйнару Цилинскису: в отставку его отправила Лаймдота Страуюма, являвшаяся на тот момент премьер-министром.

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