Премьер министрам: не ходите к памятнику Свободы 16 марта!

Полицейские у памятника Свободы 16 марта
 

Полицейские у памятника Свободы 16 марта. Фото: Evija Trifanova / LETA

Премьер-министр Марис Кучинскис призывал других министров не участвовать в мероприятях 16 марта у памятника Свободы. Сам он также посещать их не планирует, сообщает агентство ЛЕТА.

При этом большинство министров из Национального объединения планируют принять участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, а глава Минюста Дзинтарс Расначс все-таки возложит цветы к памятнику Свободы, но «в свободное от работы время».

Сопредседатель Нацобъединения Гайдис Берзиньш отметил, что члены его партии сами решат, что им делать, но каких-либо совместных действий политическая сила в этот день не планирует.

Реклама

Как уже писал Русский TVNET, в 2014 году желание участвовать в шествии 16 марта стоило кресла министру охраны среды и регионального развития Эйнару Цилинскису: в отставку его отправила Лаймдота Страуюма, являвшаяся на тот момент премьер-министром.

Еще по этой теме
Поданы заявки на проведение мероприятий 16 марта

Поданы заявки на проведение мероприятий 16 марта

Все заявленные на 16 марта мероприятия разрешены

Все заявленные на 16 марта мероприятия разрешены

Аболтиня: спецслужбы готовы обеспечить порядок на мероприятиях 16 марта

Аболтиня: спецслужбы готовы обеспечить порядок на мероприятиях 16 марта


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 25700 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 175000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

8 проблем со здоровьем, о которых можно узнать, по глазам Wo&Men

8 проблем со здоровьем, о которых можно узнать, по глазам

Родившая в 72 года индианка рассказала о последствиях этого Wo&Men

Родившая в 72 года индианка рассказала о последствиях этого

Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна Wo&Men

Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна

Детский паровозик-паук уничтожил армию солдатиков огнеметом Hi-Tech

Детский паровозик-паук уничтожил армию солдатиков огнеметом

Неожиданно! Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости Showbiz

Неожиданно! Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
45 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SERVISA INŽENIERIS/-E
SERVISA INŽENIERIS/-E
FIELD SERVICE ENGINEER
FIELD SERVICE ENGINEER
KLIENTU MENEDŽERI
KLIENTU MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 