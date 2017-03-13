За кого стыдно больше всего: жители назвали самых некомпетентных министров

12% жителей Латвии хотят смены правительства Мариса Кучинскиса, а еще 24% жителей не гордятся работой Кабинета министров. Таковы результаты опроса, проведенного «Rait Latvija», сообщает агентство LETA со ссылкой на Diena.

Более того, 11% респондентов считают, что в правительстве нет никого, кто был бы умнее других, а 8% откровенно стыдятся за всех членов Кабмина.

Наименее компетентным министром, которого следовало бы заменить, стал министр образования и науки Карлис Шадурскис - за него стыдно практически четверти или 23% опрошенных жителей. Вторым кандидатом на замену признали премьер-министра Мариса Кучинскиса с 7% проголосовавших, а замыкает тройку лидеров глава Минюста Дзинтарс Расначс, которого с удовольствием отправили бы в отставку 4% жителей, сообщает агентство ЛЕТА.

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При ответе на вопрос, кого из министров приходиться стыдиться больше всего, кроме Шадурскиса жители чаще всего называли Кучинскиса (7%), главу МИД Эдгара Ринкевича (5%), министра здравоохранения Андчу Чакшу (5%) и министра юстиции Расначса (4%).

За лидирующим по некомпетентности Шадурскисом идут министр обороны Раймонд Бергманис - 5%, а затем Расначс, Чакша, Кучинскис, министр сообщения Улдис Аугулис, министр благосостояния Янис Рейрс и министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс ), которых некомпетентными назвали 4% опрошенных.

ЛЕТА отмечает, что самым умным министром респонденты назвали главу Минфина Дану Райзнице-Озолу (18% опрошенных) и Эдгара Ринкевича (10%). При этом 5% участников опроса считают некомпетентными всех министров.