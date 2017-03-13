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В ночь на вторник ожидается частично облачная погода со слабым ветром, температура воздуха опустится до 0..-5 градусов, сообщает ЛЕТА.

Днем синоптики прогнозируют переменную облачность, а воздух прогреется до +3..+8 градусов. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, под Вентспилсом его порывы усилятся до 14 метров в секунду.

Как ночь, так и день пройдут без значительных осадков. Ночью местами сгустится туман и обледенеют дороги.

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В Риге во вторник ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Ночью похолодает до -2 градусов, в пригороде - до -4 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки в +7 градусов.


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