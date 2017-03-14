Ушаков: правые партии не умеют сотрудничать

Результат выборов в Рижскую думу в известной мере является лотереей, потому что трудно прогнозировать не только результаты отдельных партий, но и явку избирателей. Об этом в интервью агентству ЛЕТА заявил мэр Риги Нил Ушаков.

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По его словам, часть избирателей правых сил может быть не особо активна, особенно на фоне того, что происходит в правительстве. Однако может случиться и так, что политическая сила с рейтингом около 0.5% внезапно пройдет в Рижскую думу и получит 10 или больше мандатов, а партия, надеющаяся на хорошие результаты, может не попасть в самоуправление вовсе.

«»Единство» может пройти или не пройти. Объединенный список Мартиньша Бондарса и Юриса Пуце может преодолеть 5%-ный барьер, а может и остаться со своими 1,5%. Если баллотироваться будет и Юта Стрике, «Единство» точно не пройдет», - отметил Ушаков.

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По словам градоначальника, цель «Согласия» и «Честь служить Риге» состоит в том, чтобы повторить результаты выборов 2013 года, когда партии получили 58% голосов.

На вопрос, выгодно ли «Согласию», что каждая из латышских партий на выборах в Рижскую думу выступает отдельным списком, что приводит к расколу избирателей, мэр отметил, что отдельные списки - это не стратегия правых партий, а их неумение сотрудничать. «Правые партии «бьются» между собой на уровне правительства, иначе они не могут себя вести и в Рижской думе», - сказал Ушаков.

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