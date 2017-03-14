Ушаков оспорит штраф рамером в 140 евро в Конституционном суде и ЕСПЧ

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs
 

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs. Фото: Zane Bitere / LETA

Мэр Риги Нил Ушаков оспорит денежный штраф в размере 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных языках, который к нему применил Центр государственного языка (ЦГЯ), в Конституционном суде и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

На своей страничке в фейсбуке Ушаков пишет, что раньше воздерживался и не комментировал решения латвийских судов, но в этой ситуации решения обеих инстанций - политические, непрофессиональные и некомпетентные.

«Судьям, принявшим такое решение - не место в судебной системе. Именно из-за таких судей общество в Латвии давно уже перестало верить в честность и непредвзятость судебной власти. И по поводу качества обоих решений сейчас готовится жалоба в Совет юстиции», - сообщил мэр.

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Он также подчеркнул, что оспаривает решение суда не из-за штрафа, а из-за принципа и напомнил, что предыдущее обращение Рижской думы к Конституционный суд закончилось успехом.

По его словам, юристы уже начали готовить материалы в Конституционный суд. Параллельно готовятся документы и в ЕСПЧ.

Как сообщалось ранее, суд Видземского предместья Риги оставил без изменений решение директора ЦГЯ оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных - русском и английском - языках.

Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык.

В свою очередь, руководитель Центра госязыка Марис Балтиньш считает, что председатель Рижской думы Нил Ушаков в вопросе госязыка занял позицию, которая неприемлема для лица такого ранга.

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