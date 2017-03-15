«Силы США в странах Балтии для того, чтобы поддерживать свободу и мир в Европе»

Силы США, в порядке ротации находящиеся в странах Балтии, - это ответ на агрессивные действия России, сказал сегодня журналистам главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти после встречи с министром обороны Раймондом Бергманисом.
Генерал высоко оценил сотрудничество между США и Латвией. Его визит подтверждает решимость укреплять безопасность и стабильность Балтийского региона, отметил он.
«Силы США здесь для того, чтобы поддерживать свободу и мир в Европе», сказал Скапаротти.
Генерал заверил, что силы США будут находиться в Латвии до тех пор, пока это будет необходимо.