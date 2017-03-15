«Силы США в странах Балтии для того, чтобы поддерживать свободу и мир в Европе»

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Леонид Калныньш (слева) и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти
 

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Леонид Калныньш (слева) и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти. Фото: Zane Bitere/LETA

Силы США, в порядке ротации находящиеся в странах Балтии, - это ответ на агрессивные действия России, сказал сегодня журналистам главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти после встречи с министром обороны Раймондом Бергманисом.

Генерал высоко оценил сотрудничество между США и Латвией. Его визит подтверждает решимость укреплять безопасность и стабильность Балтийского региона, отметил он.

«Силы США здесь для того, чтобы поддерживать свободу и мир в Европе», сказал Скапаротти.

Реклама
В Ригу прибыл главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти

Фото: В Ригу прибыл главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти0

Генерал заверил, что силы США будут находиться в Латвии до тех пор, пока это будет необходимо.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ķekava, 175000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Земля
Земля, Engures pag., 14500 EUR

reklama.vesti.lv

Проверял дом на наличие термитов,но обнаружил нечто более жуткое Hi-Tech

Проверял дом на наличие термитов,но обнаружил нечто более жуткое

Кейт в курсе? Уильям отдыхает в Швейцарии с сексапильной моделью Wo&Men

Кейт в курсе? Уильям отдыхает в Швейцарии с сексапильной моделью

Экстремально! Солистка Serebro снялась в лесу обнаженной Showbiz

Экстремально! Солистка Serebro снялась в лесу обнаженной

Как выглядит Nokia 3310 после 20 часов в ацетоне (видео) Hi-Tech

Как выглядит Nokia 3310 после 20 часов в ацетоне (видео)

Помните бегемотика Фиону? Новое видео с этим чудом умилило Сеть Wo&Men

Помните бегемотика Фиону? Новое видео с этим чудом умилило Сеть

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
NOLIKTAVAS PĀRZINIS/-E
NOLIKTAVAS PĀRZINIS/-E
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
JURISTU/-I
JURISTU/-I
DIZAINA PREČU VEIKALA VADĪTĀJU
DIZAINA PREČU VEIKALA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 