«Силы США в странах Балтии для того, чтобы поддерживать свободу и мир в Европе»

Силы США, в порядке ротации находящиеся в странах Балтии, - это ответ на агрессивные действия России, сказал сегодня журналистам главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти после встречи с министром обороны Раймондом Бергманисом.

Генерал высоко оценил сотрудничество между США и Латвией. Его визит подтверждает решимость укреплять безопасность и стабильность Балтийского региона, отметил он.

«Силы США здесь для того, чтобы поддерживать свободу и мир в Европе», сказал Скапаротти.

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Aizvērt В Ригу прибыл главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA







Генерал заверил, что силы США будут находиться в Латвии до тех пор, пока это будет необходимо.