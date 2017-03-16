МИД России осудил Латвию за шествие легионеров

Krievijas ārlietu ministrijas ēka
 

Krievijas ārlietu ministrijas ēka. Фото: Tabyldy Kadyrbekov / RIA Novosti

МИД РФ призвал международное сообщество отреагировать на состоявшееся в четверг в центре Риги очередное шествие ветеранов «Ваффен-СС» и их сторонников.

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«Особо циничным в данном контексте выглядит стремление официальной Риги представить легионеров «защитниками свободы» и «жертвами трагедии» латвийского народа в годы войны. Рассчитываем на принципиальные оценки происходящего в Латвии со стороны мирового сообщества и профильных международных организаций», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что Россия неоднократно выступала с жесткими публичными оценками «этих постыдных сборищ, прославляющих бывших военнослужащих Латышского добровольческого легиона СС».

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Между тем, по ее словам, «латвийские власти продолжают из года в год потворствовать проведению этого позорного для современной страны-члена Евросоюза мероприятия». «И в этот раз лиц, запятнанных кровью тысяч мирных граждан, заботливо опекали депутаты от правящей коалиции, к которым присоединились единомышленники из соседних Литвы и Эстонии, а также Украины», - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.

«Исходим из того, что любые попытки переписать итоги Второй мировой войны и поставить под сомнение приговор Нюрнбергского трибунала недопустимы», - подчеркнула М.Захарова.

Как сообщил ранее журналистам начальник Главного управления полиции порядка Латвии Артис Велшс, порядка 2 тыс. человек приняли участие в четверг в центре Риги в шествии в память о латышских легионерах Waffen SS. В целом, по оценке полиции, мероприятие прошло без существенных эксцессов. В то же время сообщалось о задержании во время шествия за нарушение порядка нескольких человек, протестовавших против акции легионеров и выкрикивавших антифашистские лозунги на русском языке.

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