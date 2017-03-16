Бергманис: Латвия - не только реципиент безопасности, но и ее донор

Участие пехотинцев Сухопутных сил в учениях «Allied Spirit VI» позволяет Латвии доказать, что она является не только реципиентом безопасности, но и ее донором, считает министр обороны Раймонд Бергманис.

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Министерства обороны Дайна Озолиня, Бергманис и командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш сегодня встретились с командующим армией США в Европе генерал-лейтенантом Фредериком Беном Ходжесом и обсудили с ним вызовы для региональной безопасности и дальнейшее двухстороннее сотрудничество.

Бергманис поблагодарил Ходжеса за непрерывный вклад США в укрепление безопасности Латвии, подчеркнув важность присутствия союзников в странах Балтии.

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Участники встречи обсудили также ход учений «Allied Spirit VI» и профессиональные способности бригады пехотинцев Сухопутных сил Латвии, вклад операции США «Atlantic Resolve» в региональную безопасность.

В международных военных учениях «Allied Spirit VI» под командованием армии США в Европе участвуют около 500 латвийских военнослужащих и 130 единиц военной техники. Учения проводятся с 8 по 31 марта, в них участвуют примерно 2770 военнослужащих из 12 стран.

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