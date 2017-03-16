Вейонис: Азербайджан - важный партнер в решении вопросов глобальной безопасности

Поддержка Азербайджаном НАТО - очень ценная помощь в наших совместных усилиях способствовать миру и стабильности, подчеркнул президент Латвии Раймонд Вейонис, встретившись с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом агентству ЛЕТА сообщили в президентской пресс-службе.

Президент Латвии высоко оценил участие Азербайджана в операциях НАТО в Афганистане и Косово и призвал активнее участвовать в созданной на Уэлльском саммите НАТО платформе оперативного сотрудничества.

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Вейонис также отметил, что для ЕС важно развивать тесное и взаимовыгодное сотрудничество с Азербайджаном в области энергетики.

«Латвия заинтересована в развитии транспортного коридора Север-Юг, который соединит Азербайджан, Иран и Индию. Латвия предлагает возможности своей инфраструктуры для новых грузовых маршрутов, которые улучшат соединение между Индией, Ираном и Азербайджаном и странами ЕС», - сказал он.

Во время встречи с премьер-министром Азербайджана Артуром Таиром оглы Расизаде президент Латвии обсудил экономическое сотрудничество двух стран. «Латвийско-азербайджанская межправительственная комиссия может стать очень эффективным инструментом для содействия экономическим связям между двумя странами. Мы высоко ценим наладившееся сотрудничество в области лесного и сельского хозяйства, в сфере туризма, в развитии зеленых технологий», - отметил Вейонис.

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