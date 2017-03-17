Мэр Даугавпилса: политики хотят приватизировать теплоэнергию в городе

Янис Лачплесис
 

Янис Лачплесис. Фото: / LETA

Судя по тому, какие ресурсы привлекаются к предвыборной кампании в Даугавпилсе, попытки перенять власть в городе будут очень серьезными. С таким заявлением в интервью Латвийскому радио выступил мэр города Янис Лачплесис.

По его словам, покупаются порталы, телеканалы и газеты, сообщает агентство ЛЕТА.

«Думаю, что главными заинтересованными и продвигающими этот процесс являются те, кто хотят приватизировать даугавпилсскую теплоэнергию - политики, готовые оплатить вкладывающих эти деньги», - сказал Лачплесис.

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В связи с этим Латчплесис ожидает действий от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, отметил он.


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