Столтенберг: страны Балтии не подвержены угрозе нападения

Йенс Столтенберг
 

Йенс Столтенберг. Фото: AP/Scanpix

НАТО не считает, что страны Балтии подвержены угрозе конвенционального военного нападения, заявил в пятницу генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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«Мы встревожены действиями России и ее возможными намерениями, но в то же время важно, чтобы мы не драматизировали ситуацию», - сказал он.

В последние несколько месяцев в странах Балтии и Польше размещены международные силы альянса в ответ на опасения этих стран по поводу того, что после российской агрессии на Украине они могут стать следующей жертвой.

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НАТО видит обеспокоенность в связи с терроризмом и кибератаками, но ничто не указывает на возможность «конвенционального военного нападения на какую-либо из стран НАТО, в том числе страны Балтии», - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь альянса прибыл в Копенгаген для переговоров с датским правительством.

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